Cultura: Asl Roma 1, Giornata nazionale ospedali storici, visite e concerto al Santo Spirito

- Visite e concerto al Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1. Si è tenuta oggi la prima edizione della Giornata nazionale degli ospedali Storici, organizzata da Acosi (Associazione culturale ospedali storici italiani), che si propone di far conoscere una parte importante del nostro immenso patrimonio culturale. Realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, grazie ad un protocollo firmato anche con il Ministero della Salute, insieme all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la manifestazione ha attraversato tutta l'Italia in un grande concerto dedicato alla straordinaria figura di Wolfgang Amadeus Mozart, in particolare focalizzato sul viaggio in cui, da giovane musicista, ebbe la possibilità di assorbire gli insegnamenti della scuola musicale italiana, che troveranno poi applicazione nelle sue composizioni successive. (segue) (Com)