Governo: Serracchiani (Pd), Meloni a sostegno Vox con una compagnia sconcertante

23 luglio 2021

- "Anche questi sono fatti: Giorgia Meloni a sostegno di Vox con una compagnia sconcertante. Un elenco impressionante di personaggi noti per le loro idee retrograde o per iniziative antidemocratiche. Per non parlare delle politiche che ostacolano in tutti i modi la libertà delle donne. Un inizio davvero poco rassicurante". Ad affermarlo la capogruppo alla Camera del Partito democratico, Debora Serracchiani. (Rin)