Germania: “Der Tagesspiegel”, estrema sinistra o servizi russi dietro sabotaggio ferrovie

- Potrebbero essere estremisti di sinistra o agenti dei servizi segreti russi gli autori del sabotaggio che ieri, 8 ottobre, ha colpito le ferrovie nel nord della Germania, provocando l'arresto del traffico dei treni per circa tre ore. È quanto il quotidiano “Der Tagesspiegel” afferma di aver appreso da fonti dell'apparato di sicurezza tedesco. Le indagini proseguono a pieno ritmo in tutte le direzioni. Intanto, è emerso che i cavi delle ferrovie sono stati tagliati a Karow, presso Berlino, e Herne in Nordreno-Vestfalia. (Geb)