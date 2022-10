Libano-Israele: mediatore Hochstein, bozza accordo definitiva verrà inviata tra qualche ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza definitiva dell’accordo tra Libano e Israele per la demarcazione del confine marittimo verrà inviata “tra qualche ora”. È quanto affermato dal mediatore statunitense, Amos Hochstein, nel corso di una conversazione telefonica con il capo dello Stato del Libano, Michel Aoun. Secondo quanto riferito dalla presidenza libanese, Hochstein ha dichiarato che i negoziati tra Libano e Israele sul dossier sono oramai conclusi e che nelle prossime ore invierà una copia definitiva dell’accordo contenente le osservazioni di entrambe le parti. Il mediatore ha poi ringraziato il presidente Aoun e il suo team per il modo in cui sono state gestite le trattative durante il suo “faticoso lavoro”. Da parte sua, Beirut ha riferito che studierà attentamente la versione finale per poi prendere la decisione appropriata. (segue) (Lib)