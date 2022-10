Iran: ripresi scioperi e proteste, ministero Interni annuncia “sentenze deterrenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’ora in avanti non rilasceremo più i detenuti finché non saranno processati. I processi si svolgeranno rapidamente e verranno emesse sentenze “risolute e deterrenti”. È quanto affermato dal viceministro dell'Interno iraniano per gli affari di sicurezza, Majid Mir Ahmadi, citato dall’emittente “Iran international”. Le dichiarazioni sono giunte mentre gruppi di studenti e manifestanti si sono nuovamente radunati in diverse località e università dell’Iran, nel quadro delle proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. L’emittente “Al Arabiya” ha riferito che raduni e scioperi studenteschi hanno interessato l’università della capitale, Teheran, così come le università di Arak e Qaziun, nell'ovest dell'Iran. Diversi commercianti hanno chiuso i propri negozi soprattutto a Mariwan, nella provincia del Kurdistan, e in alcune zone della capitale come Fardis Karaj e Abdalabad. A Sanandaj, nell'omonima regione a maggioranza curda nell'Iran nordoccidentale, la situazione è sempre più tesa, riferisce "Al Arabiya". (Res)