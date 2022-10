Usa: inviata speciale diritti Lgbtqi+ Jessica Stern in Grecia e Germania dal 10 al 16 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata speciale degli Stati Uniti per la promozione dei diritti umani delle persone Lgbtqi+ Jessica Stern sarà in visita in Grecia dal 10 all’11 ottobre e in Germania dal 12 al 16 ottobre. Lo annuncia un comunicato del dipartimento di Stato Usa. In entrambi i Paesi Stern incontrerà funzionari governativi e rappresentanti della società civile e parteciperà a tavole rotonde. In Grecia avrà modo di parlare con esponenti del governo della nuova strategia nazionale greca per l’uguaglianza Lgbtqi+ mentre in Germania, il 12 ottobre, interverrà con Sven Lehmann, commissario del governo tedesco per l’Accettazione della diversità sessuale e di genere, all’evento dal titolo “Germania e Usa: rafforzare e far progredire la comunità Lgbtqi+”. A Berlino Stern parteciperà anche alla riunione dei ministri dell’Uguaglianza di genere del G7 (13-14 ottobre) e parlerà all’evento collaterale Women 7.(Was)