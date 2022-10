Catalogna: Illa (Psc), disposti a collaborare con Aragones per politica utile per tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista catalano è disposto a collaborare con il governo del presidente Pere Aragones per portare avanti una "politica utile e costruttiva che non mira solo a logorare l'avversario, anche se ci sono differenze sostanziali". Lo ha detto il leader del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, ribadendo la disponibilità della sua formazione a sostenere l'esecutivo dopo che Uniti per la Catalogna (JxCat) ha rotto la coalizione in seguito all'esito di una consultazione dei militanti. Per Illa, essere l'alternativa ai partiti indipendentisti non impedisce di "tendere la mano" e di collaborare con l'esecutivo "per qualsiasi cosa vada a beneficio dei catalani". Per il segretario del Psc, l'importante è che sia un governo e che ponga fine alla logica di pensare "solo agli interessi di un determinato partito" e che ci sia "al più presto un bilancio che includa i 3 miliardi di risorse aggiuntive disponibili" che altrimenti resterebbero "in un cassetto". "Non ho nulla a che fare con il pasticcio del governo di Pere Aragones. Non ho intenzione di salvare questo governo. Cercherò di contribuire a far sì che questo non danneggi i catalani", ha chiarito Illa.(Spm)