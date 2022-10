Lavoro: Fedriga, subito tavolo delle Regioni su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo la Regione Friuli Venezia aprirà presto un tavolo operativo con Anmil, le parti sociali e le altre istituzioni coinvolte nella materia della sicurezza sul lavoro per cercare di cogliere il meglio delle esperienze fatte in Italia sulla prevenzione degli infortuni. Ma anche come Conferenza delle Regioni assicuro la disponibilità ad avviare un confronto nazionale affinché le buone pratiche che ci sono vengano messe in comune tra tutte le Regioni d'Italia. Solo così si può creare una rete di esperienze che possano essere condivise per rendere più efficace la lotta alla piaga degli incidenti sul lavoro nell'intero territorio nazionale". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga questa mattina nell'ambito della celebrazione della 72. Giornata nazionale dell'Anmil (l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro) che quest'anno si è tenuta all'interno dell'azienda Claber di Fiume Veneto. Per la prima volta l'evento annuale nazionale si è svolto in Friuli Venezia Giulia. "L'auspicio - ha aggiunto il governatore e presidente della Conferenza delle Regioni - è che si possa lavorare insieme in modo molto pragmatico. Ho visto molte volte troppa retorica senza poi passare alla fase operativa. E' certo un tema difficile che non si risolve in un giorno, ma dobbiamo procedere con concretezza. Per questo vi chiedo di lavorare con il sistema delle Regioni che è a disposizione". (Rin)