Bulgaria: vicepremier Pekanov, obiettivo adozione euro per inizio 2024 resta valido

- La Bulgaria può ancora riuscire ad aderire all'eurozona il primo gennaio 2024. Lo ha affermato il vicepremier ad interim per i fondi europei, Atanas Pekanov, parlando all'emittente "Nova Tv". Il governo uscente della Bulgaria, secondo Pekanov, continua a lavorare alla data indicativa del primo gennaio 2024 per l'adozione dell'euro fissata dal precedente esecutivo. Tuttavia, è necessario preparare misure per ridurre i rischi, ha affermato il vicepremier, secondo cui il lavoro tecnico sta procedendo ma bisognerà prendere una decisione politica per la quale spera sia presente un'ampia maggioranza in Parlamento. Pekanov ha affermato di non vedere la possibilità di un'inversione a U per l'adesione all'eurozona. Secondo il vicepremier, gran parte dei partiti ritiene che la Bulgaria dovrebbe aderire alla moneta unica europea. (Seb)