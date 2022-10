Regno Unito: ex ministra Dorries invita Truss a lavorare per unità del Partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica Liz Truss dovrebbe evitare di creare conflitti nel Partito conservatore, altrimenti il risultato delle prossime elezioni politiche nel Regno Unito potrebbe portare alla "completa cancellazione" della formazione. Lo ha affermato l'ex ministra della Cultura Nadine Dorries all'emittente "Bbc". Dorries, considerata una fedelissima dell'ex premier Boris Johnson, ha invitato Truss a trovare un'intesa con il gruppo parlamentare dei Tories, al fine di ridurre gli attriti interni al Partito. Dorries ha poi messo in discussione l'agenda del nuovo governo, invitando Truss a non abbandonare le vecchie politiche lanciate da Boris Johnson e attenersi alla piattaforma del manifesto del 2019. "Il semplice principio della nostra democrazia e della nostra costituzione non scritta è che se hai un mandato completamente nuovo, una serie completamente nuova di idee politiche e un nuovo primo ministro, sarebbe giusto andare al voto”, ha aggiunto. Una scelta del genere, secondo Dorries, porterebbe però a una dura sconfitta dei conservatori. Per questo motivo, Truss non ha motivo di prendere una scelta del genere "e spero davvero che non lo farà in un momento in cui siamo 30 punti indietro nei sondaggi". (Rel)