Brasile: presidenziali, lotta a corruzione e criminalità in cima a priorità elettori

- La lotta alla corruzione e alla criminalità è in cima alle priorità degli elettori brasiliani in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali, ma anche i temi dell’economia e del lavoro, dei diritti e della democrazia sono molto sentiti nell’elettorato. È quanto emerge dall’ultima indagine di Datafolha per i quotidiani “O Globo” e “Folha de S. Paulo”. Secondo il sondaggio, l’85 per cento degli intervistati ritiene importante ai fini della scelta di voto il contrasto della corruzione e della criminalità. La difesa dei diritti del lavoro e la difesa della democrazia vengono indicate rispettivamente dall’83 e dall’82 per cento degli interpellati. La lotta all’inflazione e la difesa dell’ambiente vengono citate dall’81 per cento. Le percentuali scendono sotto l’80 per cento per le difesa delle minoranze (79 per cento) e dei valori della famiglia tradizionale (74). Il mantenimento del sussidio Auxilio Brasil è un argomento determinante per la scelta di voto per il 65 per cento mentre l’indicazione di un leader religioso per il 54 per cento. (segue) (Brb)