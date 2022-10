Francia: TotalEnergies propone di anticipare colloqui su salari annui con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese TotalEnergies ha proposto di anticipare i colloqui sui salari annui in risposta alle richieste dei sindacati, per cercare di porre fine allo sciopero prolungato che ha interrotto le forniture a più di un quinto delle stazioni di servizio del Paese. "A condizione che i blocchi finiranno e tutti i rappresentanti del lavoro siano d'accordo, la società propone di anticipare a ottobre l'inizio dei colloqui annuali obbligatori sui salari", si legge in una nota. Inizialmente i colloqui avrebbero dovuto iniziare a metà novembre. in giornata sono proseguiti gli scioperi organizzati dal sindacato francese Cgt nelle raffinerie di ExxonMobil e TotalEnergies. (Frp)