Algeria-Francia: colloquio telefonico tra capi dello Stato mentre inizia visita premier Borne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con l’inizio della visita della premier francese, Elizabeth Borne, in Algeria, i capi dello Stato francese e algerino, Emmanuel Macron e Abdelmadjid Tebboune, hanno tenuto, oggi, una conversazione telefonica. Lo riferisce la presidenza della Repubblica algerina, secondo cui i due presidenti hanno discusso le relazioni bilaterali tra i propri Paesi esprimendo soddisfazione per il livello raggiunto. I due, inoltre, hanno evidenziato l’importanza della quinta sessione del comitato intergovernativo di alto livello algerino-francese, avviata oggi ad Algeri. Il colloquio telefonico si è svolto mentre la premier Borne ha intrapreso, oggi, una visita di due giorni nel Paese nordafricano, accompagnata da una delegazione che comprende 16 ministri e diversi imprenditori. (segue) (Ala)