Colombia: due feriti, due case distrutte e 101 danneggiate per l’uragano Julia (2)

- Lasciata la Colombia l’uragano Julia, muovendosi verso ovest, ha raggiunto la costa caraibica del Nicaragua e in serata dovrebbe arrivare a quella del Pacifico. Secondo l’ultimo bollettino del Centro nazionale uragani (Nhc) degli Stati Uniti, il fenomeno si è indebolito e sono state emesse allerte per tempesta tropicale in Nicaragua, Honduras ed El Salvador fino a domani. Sono possibili anche venti di forza tropicale domani lungo la costa pacifica del Guatemala. È probabile che l'andamento del tempo in evoluzione porti a forti piogge in America centrale e Messico meridionale per diversi giorni, con inondazioni e smottamenti pericolosi. (Mec)