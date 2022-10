Ue: premier polacco Morawiecki a conferenza Vox, Bruxelles vuole "voltare le spalle alla tradizione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morawiecki ha affermato che l'Ue sta investendo nella burocrazia piuttosto che fare affidamento sul potere delle nazioni europee e sulle loro tradizioni. "I burocrati di Bruxelles estendono i loro poteri senza la base di un trattato, non possiamo permetterlo, in questo modo potranno effettivamente creare una bestia transnazionale senza valori attuali e tradizionali, senza anima", ha affermato spiegato. Secondo il premier polacco, "rifiutando i valori tradizionali, condanniamo le generazioni future a vivere nel caos". Morawiecki ha aggiunto che la distruzione del nostro patrimonio culturale è una minaccia molto significativa. “È una follia, da anni in Europa c'è una guerra silenziosa contro i valori su cui è stata costruita la nostra civiltà. Eppure siamo tutti figli della civiltà cristiana, non dobbiamo dimenticarcene”, ha detto il premier. "Non mi scuserò per il fatto di essere polacco, di essere cristiano, di essere attaccato a valori presunti superati come la verità, di essere attaccato a valori come la libertà, solidarietà, diritto e giustizia", ha proseguito Morawiecki. (Spm)