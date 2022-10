Governo: Rojc (Pd), Meloni pensi a lavoratori non a Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi vuole guidare il governo italiano deve pensare ai lavoratori italiani e agli enormi problemi che abbiamo di fronte, lasci perdere quello che fanno in altri Paesi partiti estremisti o peggio". Lo afferma la senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc, commentando le parole della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ospite oggi con un messaggio alla kermesse di Vox. "Prima ancora di aver giurato sulla Costituzione nata dalla Resistenza al nazifascismo - aggiunge la senatrice - Meloni annuncia di volersi sganciare dal nucleo dei Paesi fondatori e dalle democrazie liberali europee. Non è una sorpresa ma rimane un amaro dato politico che richiede la massima vigilanza da parte di tutte le forze d'opposizione - conclude Rojc - per evitare al nostro Paese avventure che potremmo pagare care". (Rin)