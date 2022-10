Ue: Morawiecki, guerra in Ucraina è un momento di risveglio per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è un momento di risveglio per l'Europa. Lo ha affermato oggi il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, intervenendo a Madrid alla conferenza del partito sovranista spagnolo Vox. Morawiecki ha notato che alcune élite europee erano state in passato sedotte da contratti di gas a basso costo e credevano ingenuamente che Mosca fosse un partner affidabile. "Il Cremlino ha agito come uno spacciatore - vendeva gas a buon mercato, ma oggi vediamo il prezzo reale di questo gas nell'inflazione, nei prezzi alti e nel sangue versato in Ucraina", ha sottolineato Morawiecki. Riferendosi alla Brexit, il premier polacco si è chiesto se la Commissione europea avesse imparato qualcosa da questa esperienza, evidenziando come di recente le autorità Ue abbiano deciso di "istruire gli italiani su come votare" durante le elezioni nel Paese. "Un atteggiamento terribile, terribile", ha detto Morawiecki. (Spm)