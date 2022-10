Viabilità: Aspi, sulla A4 deviazione obbligatoria su A8 per chi, martedì notte, viaggerà da Brescia a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di competenza della Società S.A.T.A.P., dalle 22 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti: chi proviene da Brescia ed è diretto verso Torino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e rientrare dallo stesso in direzione di Milano, per poi uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 e immettersi sulla A4 verso Torino, attraverso il ramo di allacciamento A50 Tangenziale ovest /A4; sarà chiusa l'entrata di Milano Viale Certosa, verso Torino. In alternativa, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e rientrare dallo stesso in direzione di Milano, per poi uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 e immettersi sulla A4 dallo svincolo di Pero. (Com)