Generali: Sironi, da 40 anni al fianco di Barcolana, è festa del mare

- “Barcolana è un’autentica festa del mare, uno spettacolo straordinario con un grande pubblico pieno di entusiasmo, che testimonia l’affetto e il legame verso questa manifestazione che rappresenta un’intera città, Trieste, e che, con il contributo di tutti, è stato ancora una volta un vero successo”. Questo il commento del presidente di Generali, Andrea Sironi, all’edizione 54 di Barcolana, che si è disputata oggi nel Golfo di Trieste. Generali che, ha ricordato il presidente, da oltre 40 anni “è al fianco di Barcolana e come promotori del “Trofeo Generali - Women in sailing” siamo lieti che a tagliare il traguardo per prima sia stata una donna, Wendy Schmidt”. Veleggiare “nuovamente insieme, con l’attenzione alla sostenibilità, all’inclusione e alla solidarietà - ha aggiunto il presidente - è il miglior modo per dimostrare il ritorno alla normalità di cui abbiamo bisogno e che ci permetterà di affrontare le nuove sfide. Ringrazio l’organizzazione e tutti quelli che hanno reso possibile questa festa, per me la prima, con l’augurio che continui a crescere e a coinvolgere sempre più persone”. (segue) (Rin)