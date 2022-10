Generali: Sironi, da 40 anni al fianco di Barcolana, è festa del mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha messo in palio il “Trofeo Generali - Women in sailing”, giunto alla seconda edizione e assegnato al primo team misto guidato da una donna timoniere, che sarà premiata con il trofeo in vetro realizzato da Barovier e con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy. Nell’ambito di Barcolana, il progetto “Women in sailing by Generali” si pone l’obiettivo di dare rilevanza a tutte le donne che partecipano all’evento, in mare, a terra e nell’organizzazione. I temi dell’ambiente sono stati al centro dei laboratori dedicati ai bambini ad accesso libero che l’iniziativa The “Human safety net”, la rete di persone che aiutano persone, ha proposto in piazza dell’Unità d’Italia. (Rin)