Austria: elezioni presidenziali, prime proiezioni danno Van der Bellen vincitore al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle prime proiezioni dallo spoglio dei voti per le elezioni presidenziali in Austria, il capo dello Stato uscente, Alexander Van der Bellen, potrebbe ottenere una vittoria al primo turno. Van der Bellen si piazza infatti in testa con il 55,4 per cento dei voti, seguito a grande distanza da Walter Rosencrantz, al 18,4 per cento. Seguono Tassilo Wallentin, all'8,4 per cento, e Dominik Wlazny all'8,2. Ancora dietro Gerald Grosz (5,8 per cento), Michael Brunner (2,2 per cento) e Heinrich Staudinger (1,6 per cento). (Geb)