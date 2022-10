Corea del Nord: Cina, Usa mantengano la parola su non ostilità verso Pyongyang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi missili lanciati dalla Corea del Nord sono due missili balistici a corto raggio (Srmb). Il lancio, secondo lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud, è avvenuto dalla provincia nordcoreana di Gangwon, dall’area di Munchon, tra l’01:48 e l’01:58, in direzione del Mar del Giappone. I missili hanno volato per circa 350 chilometri, con un apogeo di circa 90 chilometri e una velocità massima di cinque Mach, per poi inabissarsi nelle acque della zona economica esclusiva giapponese. Il lancio è stato il settimo in due settimane. Tra il 25 settembre e il 30 settembre, in concomitanza con le esercitazioni navali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, e con la visita a Seul della vicepresidente Usa, Kamala Harris, Pyongyang ha lanciato in tutto cinque missili: uno il 25 settembre, due il 28 e due il 29. Altri due missili sono stati lanciati il primo ottobre. Il 4 ottobre un missile ha sorvolato lo spazio aereo giapponese prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico. Altri due missili sono stati lanciati il 6 ottobre. (Cip)