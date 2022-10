Milano: tenta una rapina e poi fornisce false generalità, Carabinieri arrestano 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Milano, a mezzanotte circa, i Carabinieri hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, tentata rapina, danneggiamento aggravato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale, un 28enne marocchino, senza fissa dimora in Italia e con precedenti di polizia. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in Corso Como e nelle vie della movida del centro di Milano, coordinato dalla Compagnia Carabinieri Milano-Duomo con il supporto del terzo Reggimento Lombardia, una pattuglia è stata avvicinata in piazza Duomo, all' angolo con via Orefici, da un giovane. Il ragazzo, 17enne marocchino, ha raccontato ai militari che poco prima un connazionale, per cercare di rubargli il borsello, lo aveva colpito alla gamba con un bastone. I militari hanno subito rintracciato l’aggressore, 28enne marocchino, che ha inizialmente fornito loro false generalità e poi, probabilmente a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, si è scagliato contro i militari con urla e spintoni, riuscendo anche a piegare il tergicristallo di una delle auto di servizio. Una volta condotto in caserma, durante le procedure di identificazione, alla richiesta di togliersi le collane d’oro, ha tentato di ingoiarne una, rendendo necessario l’intervento dei militari che sono riusciti prontamente ad estrargliela dalla bocca. Un carabiniere è stato colpito da un calcio ed è stato quindi accompagnato al Policlinico. L’arrestato è stato infine trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per la mattinata di domani. (Com)