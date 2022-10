Roma: musica e alcol al Parco Acquedotti, bloccata festa abusiva con 70 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica e alcol al Parco Acquedotti a Roma, dove un ventenne ha organizzato una festa di compleanno non autorizzata in area pubblica, invitando circa 70 ragazzi. L’evento è stato bloccato dall'intervento di Carabinieri e Polizia, che hanno identificato l'organizzatore e tutti gli invitati. Alla fine i partecipanti hanno ripreso le loro cose e molto ordinatamente, senza obiettare si sono allontanati. Prima di andare via hanno anche rimosso i rifiuti, già differenziati. (Rer)