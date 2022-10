Pd: Camusso, non mi candido alla segreteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non partecipo a nessuno tipo di toto candidatura, non solo perché non penso di candidarmi, ma anche perché non penso che sia questo il tema”. Lo ha detto a Sky TG24 la senatrice del Partito democratico ed ex leader della Cgil, Susanna Camusso, in merito ad una sua possibile candidatura per la segreteria. “Sono molto preoccupata - ha aggiunto - per una discussione tutta focalizzata su chi sarà il prossimo segretario mentre penso che la sinistra e il Partito Democratico abbiano bisogno di recuperare un insediamento, una capacità di essere sul territorio, tra le persone, di costruire una struttura politica di partecipazione e che se non si concentra su questo il toto segretario sarà infinito. Come è successo in questi anni, qualcuno si candida, viene eletto e pochi mesi dopo viene messo in discussione”. Dal canto suo Camusso ha chiarito di avere “un’ambizione più alta, di costruire una sinistra unita, plurale e capace di rappresentare il lavoro. e per questo non serve un nome ma quello che è stato definito un congresso aperto, una costituente che parli alle anime di sinistra, costruisca un radicamento ponendosi degli obiettivi. Questo mi sembra più importante di chi poi avrà la responsabilità di essere il segretario”, ha concluso. (Rin)