Fisco: De Poli (Udc), governo proroghi superbonus di almeno 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La chiusura dei cantieri entro il 31 dicembre 2022 può essere eseguita solo dopo aver allacciato al Gse l'impianto fotovoltaico. Questa scadenza difficilmente potrà essere rispettata considerando il quantitativo enorme di richieste e i tempi necessari per svolgere l’istruttoria. Al governo pertanto chiediamo una proroga di almeno 6 mesi del superbonus 110 in modo da consentire a cittadini e imprese di poter usufruire della detrazione fiscale”. Così il senatore dell'Udc Antonio De Poli, che ricorda: “Una nota dell’agenzia delle entrate dello scorso gennaio 2022 ha ripercorso il processo di approvazione della cessione dell'energia al Gse, evidenziando la necessità di un'istruttoria al fine di verificare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo. Ne consegue che il contribuente può fruire del superbonus ma condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del Gse. (segue) (Rin)