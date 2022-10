Fisco: De Poli (Udc), governo proroghi superbonus di almeno 6 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema che abbiamo tutti di fronte, per De Poli, è noto: i cantieri sono in molti casi fermi, va sciolto il nodo dello sblocco dei crediti incagliati. Dunque "va individuata una soluzione che però tenga conto anche e soprattutto di questo aspetto procedurale. Secondo molti esperti, la scadenza del 31 dicembre non potrà mai essere rispettata perché anche se effettivamente i lavori dovessero essere terminati, Enel distribuzione solo in provincia di Padova deve installare circa 2.000 contatori di allaccio del fotovoltaico e gli operai sono in 6 in tutto. Chiederò questa settimana in Senato, in un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia Daniele Franco, di valutare una proroga necessaria per espletare le pratiche burocratiche per gli allacciamenti, in caso contrario famiglie e imprese perderebbero l’accesso al beneficio fiscale”, conclude De Poli. (Rin)