- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox, ha definito “grave” la situazione in Ucraina e “inaccettabile il tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia”. (Rin)