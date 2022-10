Giappone: tasso di approvazione primo ministro Kishida sceso al 35 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’83,1 per cento degli intervistati le verifiche del partito su tali legami sono insufficienti. Il 62,7 per cento, in particolare, ritiene che il ministro per il Rilancio dell’economia, Daishiro Yamagiwa, non abbia dato sufficienti chiarimenti sui suoi rapporti e dovrebbe dimettersi. Ancora più alta, 87,1 per cento, la percentuale di coloro che, per gli stessi motivi, criticano il presidente della Camera dei rappresentanti, Hiroyuki Hosoda. Il 61,9 per cento degli interpellati disapprova l’iniziativa del funerale di Abe, contro il 36,9 per cento che esprime apprezzamento. Infine, il 78,9 per cento dei rispondenti si lamenta per l’impatto negativo sulla propria vita dei rincari delle bollette e dei prezzi dei generi alimentari e di altri beni di prima necessità. (Git)