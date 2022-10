© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi energetica sta provocando in Italia bollette insostenibili per le famiglie e le imprese: è qualcosa che deve finire immediatamente”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox. (Rin)