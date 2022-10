© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo nell’introduzione del tetto del gas e speriamo che l’Europa dimostri di essere capace di quella solidarietà annunciata nell’ultimo anno”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox. (Rin)