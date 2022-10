Germania: Bka, non escluso attore statale dietro sabotaggio ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) non esclude che sia un attore statale ad aver sabotato le ferrovie del nord della Germania, con l'arresto del traffico dei treni per tre ore nella mattinata di ieri. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, che ha visionato il rapporto del Bka sui fatti. Mentre le indagini procedono a pieno ritmo e in tutte le direzioni, sono state individuate due località dove i cavi delle ferrovie sono stati tagliati. Si tratta di Karow, presso Berlino, e Herne in Nordreno-Vestfalia. Per la polizia della capitale tedesca, “si può presumere un'azione mirata esterna” sull'infrastruttura delle Ferrovie tedesche (Db). Secondo il Bka, “in connessione con la notevole distanza tra le scene del crimine e con la vicinanza temporale delle perdite dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, sarebbe almeno ipotizzabile un sabotaggio controllato da uno Stato”. A sua volta, il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, ha dichiarato che le interruzioni del traffico ferroviario sono dovute a un “sabotaggio”, con i cavi di Db “volontariamente e deliberatamente tagliati”. (Geb)