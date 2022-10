© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili" ma "la gente vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce che siamo tutto meno che mostri. Viva Vox, viva l’Italia, viva la Spagna, viva l'Europa patrioti”. A dirlo il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox. (Rin)