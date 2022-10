Energia: Cremlino, Paesi europei si troveranno in situazione difficile tra 10-20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei nei prossimi 10-20 anni dovranno affrontare una difficile situazione dal punto di vista energetico. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente "Rossija 1". Gli Stati Uniti "ora guadagnano molto vendendo gas, i Paesi europei li pagano e privano le loro economie di competitività", ha spiegato Peskov. "La produzione si sta esaurendo. La deindustrializzazione sta arrivando. Tutto questo, probabilmente, avrà conseguenze molto, molto deplorevoli per il continente europeo, almeno nei prossimi 10-20 anni", ha detto Peskov. "Gli europei hanno continuato a ripetere come un mantra che era necessario liberarsi della dipendenza dalla Russia per le risorse energetiche, petrolio e gas", ha sottolineato il portavoce del Cremlino, secondo cui ora gli Usa vendono il gas agli europei a un prezzo "tre, quattro volte superiore". (Rum)