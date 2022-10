Malesia: divieto di esportazione di polli sarà revocato l’11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia revocherà il divieto di esportazione di polli l’11 ottobre. Lo ha annunciato l’Agenzia alimentare di Singapore (Sfa), tra i principali Paesi importatore, precisando di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal dipartimento Servizi veterinari di Kuala Lumpur e accogliendo con favore la decisione. Il blocco delle esportazioni è entrato in vigore il primo giugno. Prima di allora la Malesia esportava 3,6 milioni di polli al mese, un terzo dei quali diretti a Singapore, per un totale di 73 mila tonnellate all’anno. Thailandia, Giappone, Hong Kong e Brunei sono tra gli altri mercati di esportazione di rilievo. L’8 giugno il blocco è stato parzialmente allentato: la Malesia ha consentito l’export di polli ruspanti e neri, confermando il bando per i broiler, i polli comuni allevati per la produzione di carne (che sono anche i più importati nel mercato singaporiano).(Fim)