Azerbaigian: ministero Difesa accusa Armenia di violazione cessate il fuoco al confine

- Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha accusato l'Armenia di aver violato il cessate il fuoco e di aver bombardato le posizioni dell'esercito azerbaigiano al confine tra i due Paesi. In un comunicato del dicastero di Baku si afferma che nella serata di ieri, "unità delle forze armate armene hanno sparato sulle posizioni dell'esercito azerbaigiano in direzione dell'insediamento di Yellidzha, nella regione del Kalbajar, con armi leggere di vario calibro" mentre questa mattina sono avvenuti bombardamenti "nella direzione dell'insediamento di Malybey, nella regione di Lachin". Secondo il ministero, le unità dell'esercito azerbaigiano di stanza nelle direzioni indicate hanno adottato misure di risposta adeguate. (Rum)