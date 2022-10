Egitto-Grecia: colloqui tra ministri Esteri, focus su Libia e Mediterraneo Orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto da Grecia ed Egitto per delimitare i confini marittimi nel Mediterraneo Orientale è essenziale e i due Paesi si impegnano a realizzare quanto concordato per soddisfare gli interessi di entrambi. Lo ha dichiarato, oggi, il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, nel corso di una conferenza stampa congiunta a margine dei colloqui con l’omologo della Grecia, Nikos Dendias, in visita al Cairo. Secondo quanto riferiscono i media egiziani, i ministri hanno discusso di questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, con un focus su Libia e Mediterraneo Orientale, e delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i propri Paesi, soprattutto a livello economico e commerciale e nel settore energetico. “Le relazioni tra Egitto e Grecia sono strategiche”, ha affermato Shoukry nel corso della conferenza stampa congiunta, spiegando di aver concordato con Dendias di continuare a coordinarsi anche a livello politico. (segue) (Cae)