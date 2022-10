Egitto-Grecia: colloqui tra ministri Esteri, focus su Libia e Mediterraneo Orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Dendias e Shoukry sono giunti dopo che, il 3 ottobre, il Governo di unità nazionale (Gun) in Libia, guidato dal premier ad interim Abdulhamid Dabaiba, e una delegazione della Turchia hanno siglato un memorandum d’intesa in materia di idrocarburi fortemente contestato da Unione europea, Grecia ed Egitto a causa della violazione nei suoi termini dei diritti di Stati terzi. Anche oggi, Atene e Il Cairo hanno ribadito la propria opposizione. “Respingiamo qualsiasi accordo concluso da un governo illegittimo in Libia”, sono state le parole di Shoukry, che ha invitato le Nazioni Unite a non tacere a riguardo e a prendere una posizione chiara nei confronti di un esecutivo il cui mandato risulta essere scaduto. (segue) (Cae)