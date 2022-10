Egitto-Grecia: colloqui tra ministri Esteri, focus su Libia e Mediterraneo Orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la crisi libica, Shoukry ha evidenziato la necessità di tenere elezioni presidenziali e parlamentari nel Paese nordafricano e ha fatto riferimento agli sforzi profusi dall'Egitto per creare una base comune tra le parti libiche e alle consultazioni in corso sulla definizione del quadro costituzionale. Anche il capo della diplomazia greco ha fatto sapere che il proprio Paese è preoccupato per la situazione che minaccia la fragile stabilità in Libia e nella regione. “Il Gun non ha il diritto di siglare accordi internazionali e non ha sovranità”, ha poi affermato Dendias, facendo anch’egli riferimento al mandato scaduto del Gun, considerandolo un esecutivo che non rappresenta il popolo libico. “Non è possibile disegnare una realtà virtuale. Abbiamo firmato un accordo con l'Egitto per delimitare i confini marittimi secondo la legge del mare”, ha affermato Dendias, aggiungendo: “La Grecia ha l'intenzione e l'obbligo di difendere i suoi diritti in conformità con il diritto internazionale". (Cae)