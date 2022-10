Imprese: semiconduttori, nuove restrizioni Usa potrebbero avere impatto su Tsmc e Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi limiti alla vendita alla Cina di tecnologie relative ai semiconduttori annunciati dal dipartimento del Commercio Usa potrebbero colpire gli stabilimenti cinesi dei produttori sudcoreani e il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc). Lo riferisce l’agenzia di stampa taiwanese “Cna”, citando esperti della società di consulenza Trendforce. Anche se le vendite alle società straniere che operano in Cina saranno valutate caso per caso, alcune forniture potrebbero risentire delle nuove restrizioni. L’impatto potrebbe essere avvertito soprattutto dai produttori cinesi Yangtze Memory Technology Corp. (Ymtc) e ChangXin Memory Technologies (Cxmt) e dai coreani Sk Hynix e Samsung. Le restrizioni, inoltre, interesserebbero le fabbriche di Tsmc in Cina che producono chip avanzati. Il ministro dell’economia di Taiwan, Wang Mei-hua, tuttavia, si attende un impatto limitato sui fornitori taiwanesi perché è improbabile che ricevano ordini da società cinesi per chip utilizzati per applicazioni di intelligenza artificiale ed elaborazioni ad alta prestazione (Hpc). (segue) (Cip)