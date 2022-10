Imprese: semiconduttori, nuove restrizioni Usa potrebbero avere impatto su Tsmc e Samsung (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, le aziende Usa non potranno fornire microchip o materiali necessari per la loro produzione alla Cina, a meno che non abbiano una licenza speciale. Durante un briefing con i giornalisti, un funzionario anonimo dell’amministrazione Biden ha spiegato che “molte di queste licenze saranno negate, ma le richieste per rifornire le strutture gestite in Cina dagli Stati Uniti o da Paesi alleati saranno esaminate caso per caso”. In particolare, le restrizioni interesseranno anche le unità di elaborazione grafica, utilizzate spesso nei prodotti per l’intelligenza artificiale, e i microchip necessari per far funzionare i supercomputer. Inoltre, il provvedimento vieterà a tutte le aziende del mondo di vendere alla Cina microchip prodotti utilizzando tecnologia statunitense. Allo stesso modo, i cittadini Usa non potranno aiutare in alcun modo l’industria dei semiconduttori cinese a sviluppare questi prodotti. Questa mattina, l’amministrazione Biden ha annunciato di aver inserito altre 31 aziende cinesi in una lista di entità che non possono acquistare determinati prodotti statunitensi: tra queste è presente anche Yangtze Memory Technologies, un grande produttore cinese da cui Apple in passato ha considerato di acquistare alcuni prodotti. (segue) (Cip)