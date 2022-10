Imprese: semiconduttori, nuove restrizioni Usa potrebbero avere impatto su Tsmc e Samsung (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Cina ha replicato all’iniziativa degli Stati Uniti accusandoli di abusare delle misure di controllo delle esportazioni per mantenere la loro egemonia scientifica e tecnologia e ostacolare “arbitrariamente” le imprese cinesi. “Tale pratica è contraria al principio della concorrenza leale e alle regole del commercio internazionale”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinesi Mao Ning nella conferenza stampa quotidiana, avvertendo che “non solo danneggerà i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi, ma danneggerà anche gli interessi delle società statunitensi” e “infliggerà un duro colpo alle catene industriali e di approvvigionamento globali e alla ripresa economica mondiale”. “Politicizzando le questioni tecnologiche e commerciali e usandole come strumento e arma, gli Stati Uniti non possono frenare lo sviluppo della Cina, ma si faranno solo del male e si isoleranno quando la loro azione si ritorcerà contro”, ha concluso Mao. (Cip)