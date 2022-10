Rifiuti: Ama, a Roma raccolte 240 tonnellate di ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ben 240, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate questa mattina nel corso dell’ottavo appuntamento 2022 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da Ama a Roma in collaborazione con il Tgr Lazio. Nelle 11 postazioni mobili temporanee di raccolta allestite nei municipi pari, coinvolti nell’iniziativa, si è registrata un’affluenza record di cittadini. Lo comunica in una nota Ama. "Ringraziamo i numerosi cittadini che oggi hanno utilizzato questa ed altre postazioni per conferire le più varie tipologie di materiali – sottolinea il vicedirettore generale di Ama Emiliano Limiti, presente all'ecostazione via Necchi/Grotte Celoni -. Questa iniziativa, assieme agli altri canali gratuiti messi a disposizione da Ama, è un importante strumento di sensibilizzazione ambientale e di contrasto ai fenomeni di scarico abusivo accanto ai cassonetti o su suolo pubblico che, purtroppo, continuiamo a riscontrare in questo ed in altri quadranti della città”. (segue) (Com)