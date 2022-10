Governo: Meloni, trasformeremo idee in politiche concrete come in Polonia e Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox ha chiarito che “tra qualche giorno in Italia saremo chiamati a trasformare le idee in concrete politiche di governo, come già fanno i nostri amici in Polonia e Repubblica Ceca”. Come “mi auguro - ha aggiunto - a breve faranno i nostri amici svedesi che hanno avuto un grande successo alle elezioni. Come continueranno a fare gli amici lettoni, che faranno nuovamente parte del governo. E come mi auguro possa accadere tra poco più di un anno a Vox”. (Rin)