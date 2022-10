Ue: Meloni, decisivo farle riprendere il controllo del proprio destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La grande sfida che abbiamo di fronte è quella di un'Europa capace di riprendere il controllo del suo destino, di avere un ruolo strategico, anche tornando a riflettere sulle sue catene di approvvigionamento”. Lo ha chiarito il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato in occasione della kermesse “Viva 22” organizzata in Spagna da Vox. “Oggi ci accorgiamo di come dipendiamo da tutti per tutto” e dunque, secondo Meloni, bisogna ripensare le catene partendo da catene nazionali dove è possibile, catene europee dove non è possibile averle nazionali, friend-shoring - cioè Paesi alleati - quando non è possibile averle europee e near-shoring, cioè catene vicine quando non è possibile averle neanche con i paesi alleati”, ha concluso. (Rin)