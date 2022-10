© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tutti quelli che offrivano aiuti e consigli, agli opinionisti apologetici ‘progressisti’, la Meloni ha dato una risposta chiara, in compagnia di Vox e Orban: ‘Faremo come la Polonia’. Gli va dato atto di essere stata chiara”. Lo scrive il ministro del Lavoro ed esponente del Partito democratico, Andrea Orlando, in un messaggio su Twitter. (Rin)