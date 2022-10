Ucraina: Slovacchia consegna due nuovi obici Zuzana 2 alle forze di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Slovacchia ha consegnato all’Ucraina due nuovi obici Zuzana 2. Lo ha reso noto il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, in un messaggio su Twitter. “Per il suo 70mo compleanno, abbiamo fatto un altro regalo all’aggressore Putin”, ha commentato Nad, aggiungendo che altri mezzi “sono in arrivo” per Kiev.(Vap)