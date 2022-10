Roma: Dureghello, Mattarella emozionato, da lui vicinanza e amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Mattarella ha colto e compreso il senso di questa cerimonia e ha rinnovato la sua vicinanza, amicizia e profondo rispetto” per la comunità ebraica. Lo ha affermato la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, parlando con i cronisti al termine della cerimonia di donazione del Sefer Torà (rotolo della Torah) dedicato alla memoria di Stefano Gaj Taché, il bambino di due anni ucciso dai terroristi palestinesi nell’attacco alla sinagoga del 9 ottobre 1982. Alla cerimonia era infatti presente anche il capo dello Stato che la presidente Dureghello ha descritto come “molto emozionato” e ha “compreso il significato di questa cerimonia” perché può sembrare “incomprensibile festeggiare così la morte di un bambino ma questa è la maniera ebraica per dare dignità alla sua memoria”, ha aggiunto. (Rin)