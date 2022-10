Cgil: Bombardieri, su grandi temi come antifascismo sindacati sempre insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo Paese i sindacati hanno contribuito a sconfiggere il terrorismo, combattono la mafia insieme e sui grandi temi come l’antifascismo non saranno mai divisisi ma sempre insieme”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, alla tavola rotonda “Una rete internazionale antifascista per lavoro, diritti e democrazia” organizzata dalla Cgil di Maurizio Landini nella sede di corso d'Italia ad un anno esatto dall'assalto. “Chi attacca una qualsiasi sede di Cgil, Cisl e Uil attacca tutto il sistema confederale italiano e noi non ci faremo intimorire”, ha aggiunto.(Rin)