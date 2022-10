Regno Unito: ministro Zahawi, "estremamente improbabili" interruzioni di elettricità questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le interruzioni di elettricità nel Regno Unito saranno "estremamente improbabili" quest'inverno. Lo ha detto il ministro per le Relazioni intergovernative britannico, Nadhim Zahawi, parlando all'emittente "Sky News". Secondo Zahawi, non è necessario che il governo spenda 14 milioni di sterline per una campagna di informazione pubblica per il risparmio energetico, dati i consigli già disponibili. Pur sottolineando la resilienza energetica del Regno Unito, ha aggiunto che è "giusto pianificare ogni scenario". (Rel)